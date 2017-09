Güneydoğu turizmine bayram dopingi

Yaz boyu yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle pek fazla turistin ziyaret etmediği Güneydoğu Anadolu Bölgesi, havaların serinlemeye başladığı bir döneme denk gelen bayram tatilinde oldukça hareketli bir sezon geçirmeyi bekliyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla düzenlenecek GAP turlarında, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim 'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa ön plana çıkıyor. Gastronomi turizmi yle dikkati çeken ve Gaziantep'in yanı sıra, tarihi taş evleri ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin de en fazla ziyaretçiyi ağırlayacak illerin başında yer alıyor. Bölgenin güzide kentlerinden Diyarbakır ise bu dönem turizmde daha fazla pay almayı hedefliyor. Daha önce bölge üzerindeki olumsuz algı nedeniyle turizmcilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsatan Yıldız, algının değişmesi yönündeki çaba ve gayretlerin artırılarak sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Bölge illerinin her birinin birbirinden farklı değerleri barındırdığını anlatan Yıldız, "Gaziantep, turizm anlamında her zaman bölgemizde lokomotif görevini üstlenmeyi sürdürüyor. Şanlıurfa ise özellikle Göbeklitepe'nin bilinilirliğinin artırılmasıyla ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. AA