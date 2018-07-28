Gurbetçilerin sıla yolculuğu sürüyor

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor. Uzun bir yolculuğun ardından Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada arabada ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Sezonun başladığı 1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 625 bin gurbetçi ve 97 bin gurbetçi aracının girişi yapıldı. Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve altyapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50- 60 dakika olduğunu, bu sürede 350 araca işlem yapıldığını belirtti.

AA