Hacı adayları eğitimden geçti

İstanbul Müftülüğü, kutsal topraklara giderek hac ibadetini eda etmek için gün sayan hacı adaylarına "uygulamalı eğitim" verdi. Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Hacı Adayları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı", Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda, İstanbul'dan gidecek hacı adaylarına, hacda dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra ihramın nasıl bağlanacağı ve ihrama girildikten sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi. Görevliler, ihrama nasıl girildiğini uygulamalı gösterirken hacı adayları da ihram bağlamayı denedi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, haccın bir kast, niyet ve yöneliş olduğunu belirterek, haccı Kabe'nin sahibine yönelik bir yolculuk olarak anlattı. Yılmaz, hacı adaylarının Kabe'nin sahibi Allah'la buluşmak, onun rahmetine sığınmak, güzel insanlarla beraber bu duyguyu paylaşmak üzere kutsal topraklara gittiklerini ifade etti.

Yılmaz, haccın bu bakımdan insan hayatında çok anlamlı ve çok değerli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Haccın aynı zamanda ebediyet alemine, sonsuzluk iklimine, ölüm ve ötesine bir yolculuk olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü kefeni andıran beyaz ihram libaslarıyla Kabe'de tavaf eden, Arafat'ta vakfe yapan insanlar aslında bir mahşer provası yapıyor. Öldükten sonra yeniden dirilmenin, Allah'ın huzurunda divana durmanın, hesap vermenin heyecanı ve coşkusuyla adeta öldükten sonra yeniden dirilmeyi yaşayacaklar.

Dolayısıyla siz de hem geçmişe, ezeliyet alemine hem de ebediyet alemine bir yolculuğa çıkacaksınız. Zihniniz ve kalbiniz bunlara hazırlıklı olarak oraya gitmeye çalışmalısınız."

Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklarda 2 milyonu aşkın insanla beraber tavaf edip sa'y yaparken, Arafat'ta vakfe yaparken o bulunuşun bir kardeşlik bulunuşu olduğunu aktardı. Yılmaz, ihram yasaklarının da akıl, öfke, nefis ve şehvet kontrolünü kazandırdığını dile getirdi.

AA