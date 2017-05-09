Hafriyat terörü devam ediyor

Kağıthane Cendere Caddesi ’nde geçtiğimiz ay yaşanan kaçak hafriyat terörü , ilçenin farklı bölgelerinde devam ediyor. İlçenin ücra köşesi olan Arıcılar mevkiinde yaşanan kaçak hafriyat dökümleri bir kez daha havadan görüntülendi. Bölgedeki vatandaşların rahatsız olduğu ve çevreye ciddi derecede zarar veren hafriyatların, ormanlık alanı nasıl tahrip ettiği ise bir kez daha gözler önüne serildi. Kağıthane Belediyesinin ilgisizliği sonucu kamyonların döktüğü kaçak hafriyatlar ve atılan çöplerle birlikte oluşan kirlilik, çevreye ciddi derece zarar veriyor.

Kaçak döküm anı havadan görüntülendi

Dökümüne halen devam edilen molozlar, ormanlık alanı tahrip etmesinin yanı sıra insanların yaşamını da etkiliyor. Girip çıkanın belli olmadığı bölgeye kamyoncular rahat bir şekilde girerek hafriyatlarını döküyor. Kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle bölgede çöp tepeleri meydana geldi. Hem görüntü olarak hem de çevre kirliliğine sebebiyet veren kaçak hafriyat döküm anı ise havadan görüntülendi.

‘Belediye bölgeyi denetlemeli’