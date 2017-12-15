Hafta sonu sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile daha da artacak.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar, pazar günü öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde, hafta başından itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Sıcaklıklar, gelecek hafta mevsim normalleri civarına inecek.

Bugün kıyı Ege'nin, akşam saatlerinden itibaren ise batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AA