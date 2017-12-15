Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Hafta sonu sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu güneyli rüzgar ile artacak hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalacağı bildirildi

15 Aralık 2017 Cuma 17:34
12 Okunma
Hafta sonu sıcak geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile daha da artacak.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar, pazar günü öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde, hafta başından itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Sıcaklıklar, gelecek hafta mevsim normalleri civarına inecek.

Bugün kıyı Ege'nin, akşam saatlerinden itibaren ise batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 AA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüRüzgârPazartesiHavaSıcaklığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hac kayıtları başlıyor
Hac kayıtları başlıyor
Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor
Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor
Gıdada yılda 1 milyon denetim
Gıdada yılda 1 milyon denetim
Sağlıklı beslenen çocuklar mutlu
Sağlıklı beslenen çocuklar mutlu
Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor
Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor
Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler
Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler
En Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları
En Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları
5 yılda 13 bin 540 orman yangını
5 yılda 13 bin 540 orman yangını
En İyi Tesettür Kıyafet Modelleri
En İyi Tesettür Kıyafet Modelleri

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim