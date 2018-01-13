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Haftanın üç günü çorba dağıtıyor

Konya'da emekli esnaf Lokman Yıldız, eşinin yaptığı 150 kişilik çorbayı, haftanın 3 günü sabah erken saatlerde hayır için hastane önünde vatandaşlara dağıtıyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:59
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Haftanın üç günü çorba dağıtıyor

Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yıldız, 4 çocuğunun annesi eşi Sıddık ile hayır işleri yapmaya karar verdi.

Kent merkezinde geçen yıl hizmete açılan Dr. Ali Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesine gelenlere çorba ikramı fikrini hayata geçiren Yıldız çifti, çevresindekilerin, "Uzun soluklu yapamazsınız, o kadar insana nasıl çorba yetiştireceksiniz." sözlerine aldırış etmeden işe koyuldu.

Yıldız ailesi, "hayır mesaisi" adını verdikleri çorba ikramı için sabah 05.00'te kalkıyor. Lokman Yıldız'ın özenle tedarik ettiği malzemeler, eşinin yaklaşık 1,5 saatlik emeğinin ardından lezzete dönüşüyor. Emekli maaşı dışında geliri olmayan Yıldız, eşinin pişirdiği çorbayı hastane bahçesinde gelenlere yanında ekmekle ikram ediyor. Haftanın 3 günü sabah 07.00'den öğleye kadar süren "iyilik mesaisi" çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

Sıddık Yıldız'ın dağıttığı çorbayı tadanlar, ikramın çok lezzetli olduğunu söylüyor. Şaşkınlığını gizlemeyen vatandaşlar, Yıldız ailesine dua ediyor.  Haftada 3 çeşit çorba hazırlayan Yıldız ailesi, belirli aralıklarla sıcak süt ikramında da bulunuyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaçorbaHastane
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