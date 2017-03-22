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Hainler sınır ötesinden saldırdı

Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit düştü

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Hainler sınır ötesinden saldırdı
Hatay'da Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu sabah (dün) saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir askerin, nöbet görevi esnasında Suriye'deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olduğu belirtildi. 
Söz konusu bölgeye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Türk milletine başsağlığı dilendi. 

Şehidin babaevine ateş düştü 

Açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olan asker Hüseyin Koruç'un Şanlıurfa'daki babaevine ateş düştü. Er Koruç'un şehit olduğu haberini, merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, baba Ahmet ile anne Fatma Koruç'a verdi.
Şehidin bazı yakınları bu sırada fenalaştı. Haberin ulaşmasının ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan aile yakınları ve komşuları da şehidin evinin önünde toplandı. AA
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HatayReyhanlı Bükülmez Hudut Karakol KomutanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri
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