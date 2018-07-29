Hak-İş'in 654 bin üyesi var

Arslan, iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Temmuz 2018 istatistiklerinin Resmi Gazete'nin 28 Temmuz günkü sayısında yayımlandığını anımsattı. İstatistiklere göre, toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155 bininin sendikalara üye olduğuna dikkati çeken Arslan, işçilerde sendikalaşma oranının yüzde 12.76 seviyesinde kalmasının kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

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