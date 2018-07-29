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Hak-İş'in 654 bin üyesi var

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyonlarına bağlı 22 sendikanın toplam üye sayısının yılbaşına göre 39 bin 421 artarak 654 bin 722'ye ulaştığını belirterek, "Bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu

29 Temmuz 2018 Pazar 18:09
Hak-İş'in 654 bin üyesi var

Arslan, iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Temmuz 2018 istatistiklerinin Resmi Gazete'nin 28 Temmuz günkü sayısında yayımlandığını anımsattı. İstatistiklere göre, toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155 bininin sendikalara üye olduğuna dikkati çeken Arslan, işçilerde sendikalaşma oranının yüzde 12.76 seviyesinde kalmasının kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.
HABER MERKEZİ

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