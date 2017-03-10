Hakimin başvurusuna AİHM'den ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen hakim Kadriye Çatal'ın başvurusunu "iç hukuk yollarının tüketilmemesi" nedeniyle reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, "AİHM, darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen bir hakimin sunduğu başvuruyu, ihraç işlemine karşı başvuru imkanı öngören yeni bir düzenleme kabul edildiği ve başvuru sahibi Çatal’ın başvurusunda iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle reddetmiştir. 667 Sayılı kararname, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu kabul edilen yargı mensuplarını meslekten ihraç yetkisini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna tanımıştır." ifadeleri yer aldı.
Kararda, Çatal’ın ulusal yargı organlarına başvuru yapmadan AİHM'e başvurduğu hatırlatılarak, meslekten çıkarma kararı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğinden şikayet eden Çatal’ın, AİHS'nin 35. maddesinin 1. ve 4. fıkraları uyarınca ulusal yargı organlarına başvurması gerektiği belirtildi. AA