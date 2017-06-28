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Hakkari'de 52 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin bulundu.

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Hakkari'de 52 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta yapılan aramada, aracın değişik noktalarına zulalanmış 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
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