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Hakkari'de hain saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

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Hakkari'de hain saldırı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. İlçenin kırsalındaki Avuş Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda dün saat 04.00 sıralarında teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar sürüyor.
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