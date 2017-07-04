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Hakkari'de hain saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 3 asker yaralandı

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Hakkari'de hain saldırı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 3 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Öte yandan Diyarbakır’da terör örgütüne para aktardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iş adamlarından 4’ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamları M.Ç., C.B., N.S. ve F.B. terör örgütü PKK'ya finans sağlamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. HABER MERKEZİ
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