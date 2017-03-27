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Hakkari'den acı haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde 25 Mart'tan beri yürütülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonunda toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'den acı haber
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde 25 Mart'tan beri yürütülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonunda toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. İkiyaka Dağlarında süren operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 asker ise kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit olan Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalanın cenazesi, helikopterle Fatih Kışlasına, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından, "Muhammet Fatih Safitürk, sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar." şeklinde paylaşımda bulundu. HABER MERKEZİ
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Hakkarinin Yüksekova Ilçesiİkiyaka Dağları
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