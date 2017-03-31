Halit Akçatepe hayatını kaybetti

1 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Halit Akçatepe hayata gözlerini yumdu. Eğitim hayatına Refik Halit Karatay Mektebi'nde başlayan Akçatepe, hiç konservatuvar eğitimi almadı.

1943'te 5 yaşındayken ilk filmini çeken Halit Akçatepe, ilkokulda ders görmeye başladı ve ardından Saint Benoit Fransız Lisesi'nen mezun oldu. 1959'da askerlik görevini Anıtkabir'de 1,5 yıl süreyle yaptı ve ardından 1972 tarihinde Tatlı Dillim filminde rol aldı ve bu filmle beraber şöhret oldu.

Güdük Necmi

1963'ten itibaren sırasıyla Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çektikten sonra 1975'te efsane Hababam Sınıfı film serisindeki "Güdük Necmi" karakterini canlandırdı ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran isimlerden oldu.

Usta oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk Sineması'nda birçok yapımda rol almış oyunculardır. Özellikle babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oynadığı Paşa Nuri tiplemesiyle tanınmaktadır. Babası Sıtkı Akçatepe annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur.

Halit Akçatepe 31 Mart 2017 Cuma günü, 79 yaşında hayatını kaybetti.