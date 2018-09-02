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Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece denizde ham petrol sızıntısı yaşandı

02 Eylül 2018 Pazar 00:25
Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı

Deniz yüzeyini kaplayan petrol tabakası rüzgarın ve dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahillerine kadar ulaştı. Aliağa'da gece denizde kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle ham petrol sızıntısı yaşanan bölgedeki inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Kıyıya vuran petrol tabakası büyük bir kirliliğe neden olurken, Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi.

Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgelerden su ile ham petrolden numune aldı. Foça Çevre ve Kültür Platformu dönem sözcüsü Bahadır Doğutürk de, "Dün gece itibariyle böyle bir kirlilikten bilgimiz oldu.

Bugün gündüz tespitlerimizde ise Yeni Foça ve Gencelli mevki arasındaki sahile yayılmış olan petrol atığıyla karşılaştık. Bu kirlilikten dolayı doğadaki toplu ölümlerin gerçekleşmesinden korkuyoruz. Burada çok sayıda sanayi kuruluşu var.

Bu yüzden çok ciddi sanayi kirliliği tehlikesi altındayız. Daha büyük olaylar yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz" dedi. 30 Ağustos gecesi Aliağa Limanı'ndaki teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı bir tankere ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik tarafından para cezası kesildiği belirtildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
HABER MERKEZİ

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