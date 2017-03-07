Hamsi avında düşüş var

Trabzon Toptancı Balık Hali ’ne bu sezon 6 Mart tarihi itibariyle toplam 3 milyon 114 bin 750 kilogram hamsi gelirken geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 33 bin 125 kilogram hamsi geldiği kaydedildi. Bu rakamlara göre bu sezon Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen hamsi miktarı önceki sezona göre 1 milyon kilogramlık bir azalma gösterdi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar Karadeniz’de umduklarını bulamadı. Hamsi avında son yılların en kısır dönemini yaşayan balıkçılar sezon başında palamut avıyla ümitlenirken, hamsi avında hüsranı yaşadı.