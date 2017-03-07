Hamsi avında düşüş var

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon 6 Mart tarihi itibariyle toplam 3 milyon 114 bin 750 kilogram hamsi gelirken geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 33 bin 125 kilogram hamsi geldiği kaydedildi. Bu rakamlara göre bu sezon Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen hamsi miktarı önceki sezona göre 1 milyon kilogramlık bir azalma gösterdi.
Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar Karadeniz’de umduklarını bulamadı. Hamsi avında son yılların en kısır dönemini yaşayan balıkçılar sezon başında palamut avıyla ümitlenirken, hamsi avında hüsranı yaşadı.
Bu sezon tezgahlarda önceki yıllara göre bereketli bir dönem yaşanmazken, bu sezon Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 3 milyon 115 kilogram hamsi geldi. 1 Eylül 2016 tarihinde av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 3 milyon 115 kilogram hamsi getirirken, en fazla hamsi Aralık ayında geldi. Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon Aralık ayında 1 milyon 36 bin 500 kilogram ile en fazla hamsinin geldiği dönem yaşanırken, 2016 yılının Kasım ayında ise 1 milyon 639 bin 500 kilogram hamsi geldi. Bu sezon Trabzon Toptancı Balık Hali’ne Eylül 275 bin, Kasım 390 bin, Aralık 1 milyon 36 bin 500, Ocak 279 bin Şubat 157 bin 500 olmak üzere 3 milyon 114 bin 750 kilogram hamsi geldi. Geçen sezon ise en fazla hamsi avı 1 milyon 639 bin 500 kilogram ile Kasım ayında yaşanırken, bu sezonda Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 4 milyon 33 bin 125 kilogram hamsi geldi. İHA