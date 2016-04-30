Hasta hayvanlar burada şifa buluyor

Gazcılar’da faaliyet gösteren hayvan hastanesinde uzman veteriner hekimler görev yapıyor. Kuzu ve oğlak ölümlerinin ülkemizde çok olduğunu söyleyen Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yıldırım Oran, “Bu konuda çalışan birimler çok az. Serbest veteriner hekimler yeterli değil. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yapılan tedavilerin aynısını uyguluyoruz. Buradaki hayvanlar birliğimizdeki en ağır hasta olan hayvanlar. Bunların bir bir tedavilerini yapıyoruz. Hatta tedaviye gerek kalmaksızın hayvanların büyümesi için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Üyelerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Başkanı Prof. Dr. Sezgin Şentürk’ün tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uyguladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Nurgül Akın ise, “İnegöl Esenköy’de bir sürüde ektima ve kripto isminde bir hastalık seyrediyordu. Şu an bu sürüye tedavi uyguluyoruz” dedi.