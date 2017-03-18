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Hastaya kesintisiz elektrik

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinden (ELDER) yapılan açıklamada, planlı bakım onarım ya da arızadan kaynaklanan elektrik kesintilerinden etkilenmemek için sağlık sorunlarını belgeleyen kullanıcıların kesintisiz elektrik hizmetine erişebildiği ifade edildi.

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Hastaya kesintisiz elektrik
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinden (ELDER) yapılan açıklamada, planlı bakım onarım ya da arızadan kaynaklanan elektrik kesintilerinden etkilenmemek için sağlık sorunlarını belgeleyen kullanıcıların kesintisiz elektrik hizmetine erişebildiği ifade edildi. Buna göre, Türkiye'nin farkı yerlerinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri sürekli enerji sağlayabilmek için farklı uygulamalara yer veriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ), hastalara jeneratör desteği verirken, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) Afyon, Bilecik Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta talep olması durumunda kesintisiz elektrik hizmeti sağlıyor.  Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) de diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ya da benzer mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olanların SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yazılı başvurmaları halinde borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesini sağlıyor. Ayrıca planlı kesintilerde bu hastalara 48 saat önceden bilgi veriliyor.  AA
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
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