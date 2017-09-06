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Hatay’da mülteci operasyonu

Hatay’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 80 kişi yakalandı

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Hatay’da mülteci operasyonu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 80 kişi yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan mülteciler, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Kırıkhan Şehirlerarası Terminali'nde yapılan operasyonla yakalandılar.
Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 80 kişilik mülteci grup gözaltına alındı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde GBT sorgulaması yapılarak işlemleri tamamlanan mülteciler daha sonra Hatay İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. İHA
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