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HDP Milletvekili gözaltına alındı

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararına istinaden Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:58
HDP Milletvekili gözaltına alındı
HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’dan Ankara’ya gitmek için havalimanına geldiği esnada polisler tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gözaltı işlemi sırasında özel harekat polisleri de hazır bulundu. Gözaltına alınan HDP Milletvekili Yıldırım, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine götürüldü. Adliye girişinde gazetecilerin “Niçin gözaltına alındınız” sorusuna Behçet Yıldırım, “Barışı savunduk, insanlığı savunduk. Hiçbir şey yok” cevabını verdi. Suruç’taki patlama sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılan Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği’, ’örgüt propagandası yapmak’, ’toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 ayrı suç dosyası ile ilgili iddianame hazırlanan Behçet Yıldırım’ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemeye gitmeyen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım’ın savunmasının alınması için mahkeme heyeti geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkartmıştı. İHA


Anahtar Kelimeler:
HDPAdıyamanTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü
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