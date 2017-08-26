Hekimler ölene kadar çalışabilecek OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, uzman tabip ve aile hekimlerine kendilerinin istemesi ve kurumların da onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:52 Bu haber kez okundu.