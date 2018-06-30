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Hem oynuyorlar, hem kazanıyorlar

Son yıllarda izlenme sayısı gittikçe artan çevrimiçi oyun yayıncılığı yüksek gelirli bir meslek haline geldi. Oyuncular, ciddi miktarda paralar harcayıp kurdukları bilgisayar sistemleriyle canlı yayın yaparak binlerce lira kazanıyorlar

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:30
Hem oynuyorlar, hem kazanıyorlar

Son birkaç yılda popüler hale gelen e-spor ve e-spor yayıncılığı, dünya genelinde olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Oyuncular bilgisayarda oyun oynarken bir yandan da canlı yayın yapıyor. Oldukça fazla izleyiciye sahip olan bu yayıncılara, izleyiciler istedikleri miktarda bağış yapabiliyor.

İzleyici bağışlarının dışında sponsorlar tarafından da desteklenen yayıncılar, oyun oynayarak ya da izleyici ve aboneleriyle sohbet ederek binlerce lira kazanabiliyor.

Oyun yayıncılarından biri olan ‘Alfa’ oyuncu isimli Eskişehirli Metin Çayhan, 2.5 yılı aşkın süredir bu sektörün içinde olduğunu anlattı. İlk önce hobi olarak başladığını belirten Çayhan, "Ama daha sonra çok vaktimi almaya başlayınca iş olarak devam etti. Şu anda tüm geçimimi bu iş sayesinde yapmaktayım.

Sponsorlardan bir gelirimiz var ama dediğim gibi benim şu anda sponsorum olmadığı için sponsorlardan sabit bir gelir imkânı elde edemedik. Bunun yanında izleyicilerimiz sağ olsun; izleyiciler yayını beğendiği zaman, yayıncıyı desteklemek istedikleri zaman, diğer yayıncı arkadaşlar için de aynı, bahşiş usulü bize destek veriyorlar bütçelerine göre. Öğrenci olan 2 lira destek gönderiyor, durumu iyi olan 20 lira atabiliyor, 30 lira atabiliyor.

Yani o anki kişilerin hem ruh haline hem de maddi durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ben şu anda 112 bin takipçideyim. Ortalama izleyicim 200’le bin arası değişkenlik gösteriyor yine. Saatine göre, kişilerin müsaitliğine göre. Aylık gelirim de 3 bin ile 7 bin arasında değişiklik gösteriyor” şeklinde konuştu.

'Gece bekçileri bizimle beraber'

Durumun ilerleyen dönemlerde ne olacağını ön göremediğini aktaran Metin Çayhan, "Gelecekte ne olur bilmiyorum. Gelecekte ben hep şeyi söylüyorum: ‘Youtube bizim acemi birliğimiz, küçük çocuklar orada yetişiyor.’ Oyunları, internet hayatını orada tanıyorlar. Daha sonra videolardan sıkıldıklarında canlı yayına geçiyorlar.

Twitch’i de bir usta birliği olarak görüyorum. İleride de şimdi Youtube’u baz aldığımız takdirde Twitch’in ileride daha büyük bir sektör haline geleceğini ben düşünüyorum Türkiye açısından. Bunun yanında çalışanlar bize çok fazla eşlik ediyor. Onlara da buradan kolaylık diliyorum. Ben biraz da gece yayıncısıyım mesela. 21.00-22.00'den başlayıp sabaha kadar devam ediyorum. İşte gece bekçiliği yapanlar, güvenlik görevlileri bizimle beraber. O tarz arkadaşlara tavsiye ederim, gelsinler denesinler. Televizyon artık biraz yitiriyor benliğini. Biraz daha insanlar bu tarafa kaymış durumda. Gelecekte bizi ne bekleyecek göreceğiz” diye konuştu.
İHA

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