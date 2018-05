Heminton Erkek Triko Stil

Kendi tarzından asla ödün vermeyen erkeklerin dolaplarının en önemli parçası olan polo yaka tişörtlerden eşsiz ipliklerle dikilmiş yazlık hırkalara kadar geniş bir stil seçeneği sunan Hemington, kendine değer veren erkeklerin adresi.

Özel desen ve örgü teknikleriyle işlenen çok ince yazlık trikolar Hemington koleksiyonunun öne çıkan parçalarından. Her bir tasarımda Hemington’ın triko uzmanlığını gözlemlemek mümkün.

Her vücuda uyum sağlayan detaylar Mısır’ın beyaz altını olarak bilinen Giza pamuğunun kullanıldığı ürünleriyle Hemington, vücudunuzda olması gerektiği gibi, şık bir form alıyor.

Yazlık triko koleksiyonunun altındaki triko polo koleksiyonu en çok ilgi gören koleksiyon gruplarından biri. Günün her saati rahat ve her kullanıma uygun. Hemington Erkek Triko Stili ürünleriyle gündüz toplantıdan çıkıp akşam arkadaşlarınızla eğlenceye gidilebilirsiniz.

‘Desk to dinner’ denilen bu stil kendine güvenen, tarz sahibi erkeklerin vazgeçilmez seçeneklerinden biri olmayı başardı bile. Hemington, her bedene kusursuz uyum sağlayan ‘normal’ ve ‘slim’ özel kalıplarla hazırlanıyor. Her ürün vücutta duruşuyla farkını hissettiriyor. Nefes alan, eşsiz yumuşaklığı ve rahatlığıyla öne çıkan trikolar, herkese uyum sağlayan detaylarıyla farkını hemen hissettiriyor ve yeni bir deneyim vaat ediyor.

Adeta sizin için dikilmiş gibi

Hemington ürünleri üzerinizde adeta size dikilmiş hissi yaratmak için özel bir tasarım öngürüsüyle hazırlanıyor. Giyen her kişi üzerine şık durması amaçlanan Hemington ürünleri giyildiği her ana değer katmayı başarıyor. Triko ceketler içine tasarlanan canlı renkli ve vücuda tam oturan kalıplarıyla gömlek koleksiyonu her sezon ilgi çekiyor.

Gömlek koleksiyonu spor, business, non iron ve keten olarak ayrılıyor. Spor, business ve non iron gömleklerde yüzde 100 pamuk kullanılıyor. Kareli, çizgili, klasik düz renklerin dışında sezon trendlerine uygun renkler de Hemington koleksiyonun vazgeçilmezleri. Ürünlerde kendinden desenli mini jakar desenler, modern dikey çizgiler ve özgün baskılı kumaşlar kullanılıyor. Modaya uygun renklerin, desenlerin yanı sıra modası geçmeyen klasik düz renklerde var.

Kırışıklığa izin vermeyen özel yapı Yüzde 100 saf pamuktan üretilen business gömlek koleksiyonu, ofis rahatlığı ve şıklığı için tasarlanmış. Non iron gömlekler kırışıklık tutmadığı için şıklığınızdan asla ödün vermiyor. Seyahat severler için en ideal bir ürünlerden biri olduğu kesin. Hemington ürünleri gün boyu rahat ve kolay bir kullanım sunuyor. Keten gömlek koleksiyonu saf keten veya keten pamuk karışımlı. Bunlar örgü kravatlarla mükemmel uyum sağlıyor. Hemington ürünleri yaz günleri için üzerinize serinlik hissiyatı verir. Smart casual kombinlerin vazgeçilmez adresi Hemington ürünleriyle farkınızı yansıtabilirsiniz.

