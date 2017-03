Her 100 kişiden 2’si bipolar hastası 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, her yaşta görülebilse de en sık 20’li yaşların başında başlayan, her 100 kişiden bir ya da 2’sinde görülen bipolar bozukluk hastalığına genellikle 15-24 yaş aralığında rastlanıyor ve sıklıkla hayat boyunca sürüyor

