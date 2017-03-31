Her 100 kişiden 2’si bipolar hastası

30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenlere yer verildi.

Açıklamada, “manik depresif bozukluk ” veya “manik depresyon” adıyla da bilinen “bipolar bozukluğun”, manik ve depresif ataklarla seyreden, riskli davranışlara neden olabilen, tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik tablo olduğu bildirildi.

Her yaşta görülebilse de en sık 20 ’li yaşların başında başlayan, her 100 kişiden bir ya da 2’sinde görülen “bipolar bozukluk” hastalığına genellikle 15-24 yaş aralığında rastlandığı ve sıklıkla yaşam boyunca sürdüğü, hastalığın tüm dünyada, kadın ve erkeklerde benzer sıklıkta görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çocuklarda ve 65 yaş üstünde ise nadiren yeni teşhis edilmiş manik depresyon hali görülüyor. Bipolar bozukluk, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte beyin kimyasındaki ya da sinyal iletimindeki düzensizliğin önemli bir etmen olduğu düşünülüyor.

Hastalıkta genetik yatkınlık önemli bir risk faktörü olarak bilinse de akrabalarının hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarda da yüzde 1 ila 2 hastalık görülüyor. Anne-baba veya kardeş gibi birinci dereceden akrabasında bipolar bozukluk olanlarda hastalığın görülme sıklığı yüzde 7-8’e yükseliyor. Tek yumurta ikizlerinden birinde bipolar bozukluk varsa diğer ikizde hastalık görülme olasılığı yüzde 45 ila 60’a kadar yükseliyor.”

Açıklamada, “bipolar bozukluğun”, psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalık olduğu, manik ve depresif ataklar arasında tedaviyle tam düzelme görüldüğü, kişinin olağan günlük yaşantısına ve işine devam edebildiği bildirildi. AA