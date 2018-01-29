Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120845
ALTIN
163.291
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3276
EURO
4.6826

‘Her 100 kişiden 8’i sosyofobik’

Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahadır Bostan, her 100 kişiden 8’inin sosyal fobik olduğunu, ancak bunların yalnızca 1’inin tedavi için başvurduğunu söyledi

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:06
‘Her 100 kişiden 8’i sosyofobik’

Sosyal bir ortama adapte olmak, karşılıklı iletişim kurmak ve topluluk önünde konuşmakta zorluk yaşanmasının nedeninin genelde çekingenliğe bağlandığını belirten Dr. Bostan, bu durumun asıl nedeninin ‘sosyal fobi’ olabileceğine dikkat çekti. Toplumun yaklaşık yüzde 8'ini etkileyen sosyal fobide, hastaların ancak yüzde 1'inin tedavi için başvurduğunu vurgulayan Dr. Bostan, “En sık görülen psikiyatrik sorunlardan biri olarak gösterilen sosyal fobi çocukluktan itibaren insan yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Çünkü araştırmalara göre, bu sorun genellikle 10-15 yaşlarında başlıyor ve genç yetişkinlerde de sıklığın arttığı görülüyor. Toplumsal sıklığı yüksek olmasına karşın ne yazık ki tedavi arayışının son derece düşük olduğu gözleniyor. Sosyal fobi kendiliğinden düzelmediğinden tedavi için zaman kaybedilmemesi gerekiyor.

Tedavi edilmeyen kişilerde, alkol ve madde kullanımı, internet bağımlılığı, majör depresyon, ciddi kişilerarası ilişki problemleri, iş ve okulda başarısızlıklar gibi hayatı etkileyen ciddi problemler ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Anne baba modeli önemli

Sosyal fobinin ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın yanı sıra, çocuğun yeni bir ortama girmesi veya okul değişikliği, bir yakının ölümü gibi çevresel faktörlerin de etkili olduğuna işaret eden Dr. Bostan, “Bununla birlikte ailenin başkalarıyla yeterince görüşmemesi gibi dışa kapalı aile yapısı, ebeveynlerin çocuğa aşırı ilgi göstermesi, kaygılı, telaşlı, takıntılı ebeveyn modeli gibi ailenin tutum ve davranışları da sosyal fobi için zemin hazırlayabiliyor” dedi.

Dr. Bostan, sosyal fobik kişilerin özelliklerine dair şu bilgileri verdi:

“Karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla bir arada olma gibi toplumsal etkileşimler, gözlenme, başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme gibi sosyal ortamlara girdiğinde belirgin bir korku ya da anksiyete yaşadıklarını görüyoruz.

Bu durumla beraber terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi bedensel belirtiler de ortaya çıkabiliyor.

Yaşadığı bu sıkıntılarda baş etmek durumunda kalan kişi, belirtilerin de dışarıdan fark edilmesinden endişe duymaya başlıyor. Bu ortamlara her girdiğinde aynı korkular oluştuğu için zaman içinde ya bu ortamlara girmiyor ya da kaçmak için fırsat kolluyor. Üstelik eleştirilme, yanlış yapma, rezil olma korkusu yaşadıkları için benlik saygıları düşebiliyor.”

Tedavi edilebilir bir sorun

Hastalığın tedavi edilebildiğinin altını çizen Dr. Bostan, “Sosyal fobi hastalarının ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilebiliyor.

Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisinden yararlanılsa da da genelde her ikisinin beraber uygulanmasıyla başarılı sonuçlara ulaşılıyor. Ve tedavi sonrasında da tekrarlama riski neredeyse hiç bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahadır BostanFobikTedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmanın yolu
Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmanın yolu
Azez'de hastane onarıldı
Azez'de hastane onarıldı
İstanbul'da kanun kaçaklarına sıkı takip
İstanbul'da kanun kaçaklarına sıkı takip
Yüzde yüz organik besin: Dut
Yüzde yüz organik besin: Dut
'AİHM'e gerekli başvuruyu yapacağız'
'AİHM'e gerekli başvuruyu yapacağız'
Denge kaybı neyin habercisi?
Denge kaybı neyin habercisi?
‘Aç kalarak diyet yapılmaz’
‘Aç kalarak diyet yapılmaz’
Soğuk havalara dikkat
Soğuk havalara dikkat
Tıbbi kenevir talebi çok arttı
Tıbbi kenevir talebi çok arttı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim