Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102651
ALTIN
147.170
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7842
EURO
4.1945

Her derde deva arı sütü

Bal arılarının ürettiği arı sütünün hücre yenilenmesi, osteoblastik (kemik arttırıcı), antibakteriyal, antiinflamatuar, antioksidan, antitümöral, antiaging, kollajen sentezini uyarması gibi etkilere sahip olduğu belirtildi

28 Eylül 2017 Perşembe 16:53
14 Okunma
Her derde deva arı sütü

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, bal arılarının larvalarının beslenmesi için ürettikleri arı sütünün hücre yenilenmesi, osteoblastik (kemik arttırıcı), östrojenik (menapoz sonrası) şikâyetlerin azaltılmasında, antibakteriyal, antiinflamatuar, antioksidan, antitümöral, antiaging, kollajen sentezini uyarması gibi etkilere sahip olduğunu söyledi.

Arı sütünün larvaların beslenmesi için bal arıları tarafından salgılanan bir madde olduğunu belirten Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, işçi arıların boğazla yemek borusu arasında bulunan bezleri tarafından salgılandığını ve sütün cinsiyet ve tür gözetilmeksizin tüm larvaları beslediğini söyledi.

Kraliçe arı yaşlandığında veya öldürüldüğünde, işçi arılar yeni bir kraliçe arı yapmaya karar verdiğinde, küçük larvalardan bazılarını arı sütü ile aşırı derecede beslemeye başladıklarını bildiren Kabakçı, “Bu tip beslenme kraliçe morfolojisinin gelişimini tetikleyerek yumurtlayabilme yeteneğine sahip yumurtalıkların gelişimini sağlar. İçeriğinde serbest aminoasitler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler ve mineraller bulunmaktadır” dedi.

Arı sütünün; hücre yenilenmesi, osteoblastik (kemik arttırıcı), östrojenik (menapoz sonrası) şikâyetlerin azaltılmasında, antibakteriyal, antiinflamatuar, antioksidan, antitümöral, antiaging, kollajen sentezini uyarması gibi etkileri sahip olduğunu söyleyen Arzu Kabakçı, “Bazı durumlarda allerji , astım, anaflaksi görülmektedir. Literatürde varfarinle etkileşimini bildiren bir vaka mevcuttur. Literatürde çalışma sayısı çok az olduğundan artırılmalıdır” ifadelerini kullandı. İHA

Anahtar Kelimeler:
ArıBalHücre YenilenmesiKemikEtkiSahip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim