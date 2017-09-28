Her derde deva arı sütü

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, bal arılarının larvalarının beslenmesi için ürettikleri arı sütünün hücre yenilenmesi, osteoblastik (kemik arttırıcı), östrojenik (menapoz sonrası) şikâyetlerin azaltılmasında, antibakteriyal, antiinflamatuar, antioksidan, antitümöral, antiaging, kollajen sentezini uyarması gibi etkilere sahip olduğunu söyledi.

Arı sütünün larvaların beslenmesi için bal arıları tarafından salgılanan bir madde olduğunu belirten Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, işçi arıların boğazla yemek borusu arasında bulunan bezleri tarafından salgılandığını ve sütün cinsiyet ve tür gözetilmeksizin tüm larvaları beslediğini söyledi.

Kraliçe arı yaşlandığında veya öldürüldüğünde, işçi arılar yeni bir kraliçe arı yapmaya karar verdiğinde, küçük larvalardan bazılarını arı sütü ile aşırı derecede beslemeye başladıklarını bildiren Kabakçı, “Bu tip beslenme kraliçe morfolojisinin gelişimini tetikleyerek yumurtlayabilme yeteneğine sahip yumurtalıkların gelişimini sağlar. İçeriğinde serbest aminoasitler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler ve mineraller bulunmaktadır” dedi.

Arı sütünün; hücre yenilenmesi, osteoblastik (kemik arttırıcı), östrojenik (menapoz sonrası) şikâyetlerin azaltılmasında, antibakteriyal, antiinflamatuar, antioksidan, antitümöral, antiaging, kollajen sentezini uyarması gibi etkileri sahip olduğunu söyleyen Arzu Kabakçı, “Bazı durumlarda allerji , astım, anaflaksi görülmektedir. Literatürde varfarinle etkileşimini bildiren bir vaka mevcuttur. Literatürde çalışma sayısı çok az olduğundan artırılmalıdır” ifadelerini kullandı. İHA