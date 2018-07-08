'Her dört çocukta görme bozukluğu var'

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. İstatistiklere göre, gelişme çağındaki her dört çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getiren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, aileleri düzenli göz muayenesi konusunda uyardı.

Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayenelerinin erken tanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Asena, ailelerin bu konuda dikkatli davranması gerektiğini kaydetti.

3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da iki yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Kimi çocukların okulda öğretmenlerinin uyarısıyla muayeneye geldiğini söyleyen Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Göz sağlığı, çocuğun bedensel gelişiminin yanı sıra eğitim hayatı açısından da büyük önem taşıyor.

Öğrenmenin yüzde 80'i görme duyusuyla sağlanıyor. Özellikle göz tembelliğinin okul öncesinde yakalanması son derece önemli. Bazen çocuklardaki göz sorunları okulda öğretmenlerinin dikkatiyle ortaya çıkıyor ve o sayede muayeneye geliniyor. Halbuki, göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Bu açıdan düzenli göz muayenesi ve erken teşhis çok önemli" diye konuştu.

İHA