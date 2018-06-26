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Her gün 300 kişi ölüyor

Uyarılara rağmen dünyada ve Türkiye’de sigaraya bağlı ölümlerin çok ciddi rakamlara ulaştığını belirten Dahiliye Uzman Dr. Abdullah Açıkgöz, "Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi tütün dumanına bağlı hastalıklardan ölüyor" dedi

26 Haziran 2018 Salı 12:33
Her gün 300 kişi ölüyor

Dahiliye Uzman Dr. Abdullah Açıkgöz, Türkiye’de tütün kaynaklı ölüm, hastalık ve maddi zararların depremlerden çok daha fazla etkili olduğunu belirterek, “Her türlü uyarı ve ikazlara rağmen sigara ile mücadelede halen çok sıkıntılıyız. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de 18 milyondan fazla sigara içen kişi var. Bu kişiler her yıl sigara almak için yaklaşık 85 milyar lira harcıyor. 20 yıl boyunca her gün bir paket sigara içen bir kişi de bir ev parasını dumana harcamış oluyor” dedi.

Sigara içen kişilerin 50’li yaşlardan sonra hayat kalitesinin oldukça düştüğünü, tüm uyarılara rağmen dünyada ve Türkiye’de sigaraya bağlı ölümlerin çok ciddi rakamlara ulaştığını belirten Abdullah Açıkgöz, “Gelişen teknoloji ve iletişime ve her türlü uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalara rağmen her geçen gün yeni sigara tiryakileri türüyor. Eskiden insanlarımız pek fark edemiyordu. Ancak bugün internette A’dan Z’ye herkes sigaranın zararlarını bizzat görebiliyor. Buna rağmen halen gençlerin sigaraya özenmesi şaşılacak bir durum” diye konuştu.

İstatistikler çok ürkütücü

Son araştırmalara göre, dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklara yakalanması sonucu hayatlarının son evrelerini çok zor geçirip öldüklerini belirten Uzm. Dr. Abdullah Açıkgöz, “Türkiye'de yılda 120 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi tütün dumanına bağlı hastalıklardan ölüyor.

Kayıtlara göre; Marmara depremde 17 bin kişi hayatını kaybederken aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremi unutmadık ama 20 yıldır sigaradan dolayı her yıl 100 bin kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor” diyerek sigaraya karşı en etkili mücadelenin çocuklara iyi örnek teşkil etmekle olacağını kaydetti.

Ekonomik zararı da büyük

Bugün Türkiye’de ömrü boyunca çalışmasına rağmen başını sokacak bir ev edinemeyen binlerce kişi olduğunu, sigara içen birinin ise 20 yılda sadece sigaraya verdiği para ile bir ev sahibi olmasının mümkün olduğunu belirten Açıkgöz, “Sigara sadece sağlığımıza değil kesemize de büyük zarar veriyor. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye'de 18 milyondan fazla kişi sigara içiyor. Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içen bir kişi 20 yılda sigaraya yaklaşık 100 bin lira para veriyor. Bu paraya yön verilmiş olsa bile evsiz kimse kalmaz” diyerek sigaraya karşı farkındalığın arttırılması gerektiğini söyledi.

İHA

Son Güncelleme: 26.06.2018 20:24
Anahtar Kelimeler:
SİGARATÜTÜN
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