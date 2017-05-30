Her şey kül oldu, bir tek Kur'an yanmadı

Yokuşbaşı Mahallesi’nde hizmet veren bir kafeteryada elektrik arızası nedeniyle sabaha karşı yangın çıktı . Mekan sahibi olan ve kafeteryanın üst katındaki odasında uyuyan Bayram Koruk, dumanları fark ederek uyandı. Alevler ve yoğun dumandan dolayı aşağı inemeyen Koruk, çatıya çıkarak yanındaki bankanın çatısına geçerek canını zor kurtardı. Alevlere tamamen teslim olan dükkanı söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevler tüm dükkanı sardığı için yaklaşık 1 saat söndürme çalışması yapan ekipler, yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri tamamen küle dönmüş dükkandan çıkan yanmamış Kur'an-ı Kerim'i görünce şok oldu. Tüm dükkanın yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim’in yanmadığını gören polis ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri şaşkınlarını gizleyemedi. Olay mahalline gelen polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme yaparken, dumandan etkilenen iş yeri sahibi Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında yaklaşık 150 bin TL zarara uğradığını ve işletmesinin sigortasının olmadığını belirten mekanın işletmecisi Bayram Koruk, “Ramazan dolayısıyla kafemiz kapalıydı, içeride müşteri yoktu. Daha sonra itfaiye geldi yangını söndürdü. Beni de hastaneye götürdüler” diye konuştu.