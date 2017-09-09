Her yıl organ bekleyen 100 bin kişi ölüyor

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, Dünya Organ Bağışı Kongresi kapsamında Cenevre'de gerçekleştirilen "2. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması" ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, organ naklinin, son dönem organ yetmezliği nedeniyle bekleme listelerindeki hastalar için en iyi tedavi yöntemi olduğunu ifade etti. Organ bağışının "insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklıyken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanması" olarak tanımlandığını belirten Kahveci, naklin ölüden veya canlıdan organ teminiyle mümkün olduğunu söyledi. Kahveci, organ bağışının bir başkası için "yaşama fırsatı" anlamı taşıdığından hayati önemi bulunduğunu vurguladı. Kahveci, son dönem organ yetmezliği bulunanlar için tek seçeneğin ancak nakille mümkün olduğunun bilimsel açıdan tespit edildiğini dile getirdi. Organ bağış oranlarının özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Kahveci, "Bağış oranları, donör sayıları milyon nüfus başına İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde yaklaşık yüzde 30'un üzerinde. Dünya genelinde kayıt sistemi olan 105 ülkede yaklaşık 1 milyon hasta bekleme listelerinde bağışlanacak bir organla hayata tutunmayı bekliyor. Ayrıca dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 bin hasta da bekleme sırasındayken uygun bir organ bulunamadığı ya da organ nakli hizmetine erişemediği için yaşamını yitiriyor." bilgisini paylaştı. AA