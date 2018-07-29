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Hiç böyle kelebek gördünüz mü?

Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' Bodrum'da görüntülendi. Kanat açıklığı 90 ila 110 milimetre arasında değişen, iri boyu ve renkleriyle dikkat çeken 'mekik kelebeği', Muğla Güvercinlik'te görüldü

29 Temmuz 2018 Pazar 18:18
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Muğla Güvercinlik'te görüldü. İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken Mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü. Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelde görüntülenen ve oldukça bitkin olduğu gözlenen kelebek için, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.

Sıcaktan etkilendiği belirtilen kelebek, ekiplerce koruma altına alındı. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından kayıt altına alınacağı belirtilen kelebeğin, bir süre serin ortamda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı ifade edildi. Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Uğurcan Öztokat, kelebeğin bölgede çok nadir görülen türden olduğunu ve bilimsel adının kayıtlarda "daphnis nerii" olarak geçtiğini kaydetti.

Öztokat, daha önce dünyada yakın zamanlı olarak Hawai adalarında 2008-2017 yılları arasında 12 kez görülen kelebeğin, Türkiye'de de 2017 - 2018 yıllarında Van ve Antalya'da görüldüğünün kayıtlara geçtiğine işaret etti. Öztokat ayrıca kelebeğin, kanat açıklığının ise 90 ila 110 milimetre arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.
AA

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