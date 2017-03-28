Uz. Psk. Nehir Kürklü, hiperaktivite hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Ailelere çocuklardaki Hiperaktife konusunda önerilerde bulunan Kürklü, “Eğer çocuğunuz oturduğu yerde kıpırdamadan duramıyor hatta uzun süre bir yerde sabit kalamıyorsa. Sürekli ellerini ayakların oynatıyor, gereksiz yere sağa sola koşturuyor ve eşyalara tırmanıyorsa. Sakin bir şekilde oyun oynayamıyor, hemen başka bir işle uğraşmaya başlıyor ve gereğinden fazla konuşuyorsa. Bu durum Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna işaret ediyor olabilir. Hiperaktif çocukların dikkat çeken aşırı hareketliliği, diğer çocuklar ile kıyaslandığında hemen fark ediliyor ve vakit kaybedilmeden uzman yardımı ile önlem alınması gerekiyor” dedi.
Hiperaktif çocukların ailelerine öneriler
Psikiyatrist Nehir Kürklü, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konan bir çocuk, anne-baba ve kardeşlerin yaşamında istemeden ve farkında olmadan oluşturduğu sorunlar ile büyük bir stres kaynağı olabilir” dedi
28 Mart 2017 Salı 17:17
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Araştırmalara göre, uyarıcı ilaç tedavisi ve davranış terapisinin tedavide etkili olduğunu kaydeden Kürklü, “Bu hastalıkta başarı ile uygulanan davranış terapisinde çocuğun güçlüklerle başa çıkma becerisinin geliştirilmesi hedeflenir. Çocuk organize olmayı ve zamanı iyi kullanmayı öğrenir. Uzmanın öğretmene hastalık hakkında bilgi vermesi ve iletişim içinde olması önemlidir. Öğretmen, kendisine saygısı ve güveni azalan çocuğun başarılı olduğu alanları bularak onu desteklemeli ve planlı çalışmasında yardımcı olmalıdır” diye konuştu.
Ailelere 10 öneri
Psikiyatrist Nehir Kürklü, Hiperaktif Çocukların ailelerine şu önerilende bulundu: “Kurallar koyduğunuz zaman bunların çok net olmasına dikkat edin ve onları yazıp asın. Ödüllerinizin çocuk için anlamlı ödüller olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun iyi günleri olabileceği gibi kötü günleri de olabileceğini göz önünde bulundurun. Olumsuzluklar, yapamadığı şeyler ve cezalara odaklanmak yerine olumlular üzerinde odaklanın. Bir karakter sorunuyla değil biyolojik bir sorunla mücadele etmekte olduğunuzu unutmayın. Davranışlarınız daha öğretici olması için çok konuşup, öğüt vermeyin. Espri anlayışınızı kaybetmeyin ve sabırlı olun. Kendiniz ve çocuğunuza karşı hoşgörülü olun.” İHA