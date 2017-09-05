Hiperaktivite ile uyku arasında ilişki saptandı DEHB yaşayan çocuklarda, melatonin hormonunun akşam saatlerinde normal çocuklara göre geç salgılandığı ve bunun da uykuya geçişin ortalama 1.5 saat geç gerçekleşmesine neden olduğu belirlendi

05 Eylül 2017 Salı 15:14 Bu haber kez okundu.