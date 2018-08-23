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Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı

İstanbul Tuzla'da bir benzin istasyonundaki marketi soymaya gelen hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı. market sahibi onları pompalı tüfekle kovaladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:12
Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı

Levyeyle kapıyı açıp marketi soymak istediler. Üzerlerine kurşun yağınca nasıl kaçacaklarını bilemediler.

Olay İstanbul Tuzla'da bir benzin istasyonunda yaşandı.

Sabah 05.30 sularında eldiven ve maske kullanan 4 kişi lüks bir otomobille benzin istasyonunun önüne geldi.

1 kişi araçta beklerken diğerleri kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı.

O esnada hırsızları fark eden market sahibi Ercan Özyolu, ruhsatlı tüfeğini çıkartıp ateş etmeye başladı.

Ateş edilmesiyle korkan hırsızlar lüks otomobillerine binerek kaçmaya başladı.

Hırsızların arkasından dışarı çıkan Özyolu, ateş etmeye devam etti.

Kaçmayı başaran hırsızların kullandığı son model lüks aracın da çalıntı olduğu düşünülüyor.

Haber Merkezi

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