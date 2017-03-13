Hırsızlık mağdurları ev değiştiriyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Adalet Bakanlığı’nın 2015 istatistikleri Türkiye’de bir yılda hırsızlıkla ilgili 200 bine yakın dava açıldığını gösteriyor. Gerçekteki vaka sayısı ise, bunun da üzerine çıkıyor. Üstelik artık hırsızların profili de değişiyor. Türkiye’deki hırsızlık girişimlerinin önemli bir kısmı hane halkı evdeyken gerçekleşiyor. Bu yüzden, eskiden bir eve girildiği duyulduğunda ilk soru 'ne çalmış' olurken, günümüzde bu sorunun yerini 'kimseye bir şey olmuş mu' alıyor.

Yüzde 80’i evini değiştiriyor

Güvenlik şirketi Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, evdeyken gerçekleşen hırsızlık olaylarının travmalara neden olduğunu belirterek, “Hırsızlar sadece mala değil, çoğu zaman cana da kastediyor.

Hane halkı bazen uyandıktan sonra değerli eşyalarının çalındığını fark ediyor, bazense hırsızla yüz yüze gelenler oluyor. Mahremiyetine tecavüz edildiği düşüncesi, hırsızlık kurbanı olanların yüzde 80’inin evini değiştirmesine neden oluyor. Mekân değiştirmek travmayı azaltıyor ancak benzer olaylarla tekrar karşılaşılmaması için farklı önlemler de alınması gerekiyor” dedi.

“Hırsıza kilit dayanmaz” sözünün geçerliliğini koruduğunu belirten Habip, şu bilgileri verdi: “Daire kapınızı değiştirebilirsiniz ancak unutmamak gerekir ki tüm kapılar açılmak üzere tasarlanmıştır. Anahtarınızı unuttuğunuzda bir çilingir kapınızı dakikalar içinde açabiliyorsa, kötü niyetli kişilerin de açabilme ihtimali her zaman vardır. Evler elektronik güvenlik sistemleriyle desteklendiklerinde, hırsızlar daha çok uğraşmaları gerekeceğini ve alarm sesi, ışık gibi uyaranlar nedeniyle dikkat çekeceklerini bildiğinden, eve girmekten cayma ihtimalleri artacaktır.”