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Hubble'den muhteşem galaksi fotoğraflar

Uluslararası gökbilimciler ekibi, NASA’nın Hubble uzay teleskobunu kullanarak yıldız yapan komşu galaksilerin mor ötesi ışıkla taranmasından elde edilen en net, yüksek çözünürlükte ve kapsamlı görüntülerini yayımladı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:18
Hubble'den muhteşem galaksi fotoğraflar

Uluslararası gökbilimciler ekibi, Hubble teleskobunu kullanarak yıldız yapan komşu galaksilerin en net, yüksek çözünürlükte ve kapsamlı görüntülerini yayımladı.

Ekip, Hubble teleskobunun yeni gözlemleri ile, mahalli evrende yıldız yapan 50 spiral ve cüce galaksinin arşiv görüntülerini birleştirdi. Bu altı görüntü komşu galaksilerdeki yıldız yapan bölgelerin çeşitliliğini temsil ediyor. Bu altı görüntü iki cüce galaksi ve dört büyük spiral galaksiden oluşuyor.

Görüntüler, Hubble’in geniş alan 3 kamerası ve gelişmiş kameraları tarafından morötesi ve görülebilir ışıklarla elde edilen görüntülerin karması. Ekstra Galaktik Morötesi tarama mirası (Legacy ExtraGalactic UV Survey) (LEGUS) isimli bu proje, galaksilerin kendi görüntülerinin yanında LEGUS galaksilerinin her biri ve galaksilerinin 30’unun salkım kataloğunu bir araya topladı.

Bireysel yıldız salkımlarındaki her bir yıldızı bu düzendeki yapılara bağlama konusunda birbiriyle yarışan çok sayıda teori bulunduğu ifade edildi. Gök bilimcililer: "Daha büyük yapılarla bağlantısını da göstererek Galaksilerin içlerindeki yıldız salkımlarının sayısını ve fiziki parametrelerini tanımlamaya çalışıyoruz. Gaz ve yıldız oluşumundaki son bağlantıyı anlamak galaksi oluşumunun anlaşılmasında anahtar rol oynuyor” dedi.
İHA

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