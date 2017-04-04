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Hulusi Akar Şırnak'ta esnafla sohbet etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün Şırnak'a gitti.

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Hulusi Akar Şırnak'ta esnafla sohbet etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün Şırnak'a gitti. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına inen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarını, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş ve Çakırsöğüt 1. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin karşıladı. Şırnak’taki askeri birlikleri denetleyen Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Vali Su’yu makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Su ile görüşen Akar, daha sonra Sanat Sokağına geçerek, esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye eden Akar, esnafla sohbet etti. Akar, daha sonra, helikopterle Siirt’e geçti. iHA
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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