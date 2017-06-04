Hurda parçalardan motosiklet üretti

Tamamı hurda parçalardan 4 ayda üretilen, 3 bin TL’ye mal edilen ve Yadigâr ismi verilen motosiklet, 1 litre benzinle yaklaşık olarak 100 kilometre yol gidebiliyor ve 140 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Motosiklet ustası Baran Sürme, Van’da motosiklet üretilmemesini bir eksiklik olarak gördüğünü ve internetten araştırmaya başladığını belirterek, “Bu motosikleti bizler üretirken parçaların tamamına yakını hurdadan yaptık. Jantını hurdacıdan aldık. Arka bölümü elektrikli bisiklete ait, şasesi hurda bir motosikletten çıktı ön amortisör sistemini farkı hurda motosikletten aldık. Direksiyon sıfır takıldı. Geriye kalanın tamamı hurdadan çıktı” dedi.

1 litre benzinle 100 kilometre yol gidebiliyor

Motosikletin özelliklerinden de söz eden Sürme, “ 15 0 cc otomatik vites li motosikletimiz 15 beygir motor günce sahiptir. 140 kilometreye hıza ulaşabiliyor. Küçük olduğu için ara sokaklarda kendini belli ettirmesi için kamyon ve taksi kornası taktık. Aydınlatmaları, sinyalleri uzun kısa farları olsun bunların hepsi ledlerden yapıldı. Bütün fonksiyonları şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. 1 litre benzinle yaklaşık olarak 100 kilometreye yakın yol gidebiliyor” dedi.

4 aya yakın bir sürede motosikletin üretimini tamamladıklarını anlatan Sürme, “Burada en büyük dezavantajımız imkânsızlıklarımız oldu. Kısıtlı imkânlarla bunları elde edebildik. İmkânlar iyileştirilirse daha kısa sürede daha güzel motosikletler elde edebiliriz. Van’da bizler bunu üretebiliyoruz. Türkiye’nin de her yerinde bunun üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan üretilerek yurt dışına ihraç etmek istiyoruz” diye konuştu. İHA