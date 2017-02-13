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İcmal Gençleri ayakta alkışlandı

Mersin’de İcmal Gençlik Bölge Kampı düzenlendi. Hatay, Gaziantep, Nevşehir ve Mersin İcmal Gençliğinin katıldığı kampa ilgi yoğun oldu. Kamp sonunda düzenlenen panelde konuşan gençler, panele katılanlar tarafından ayakta alkışlandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:10
İcmal Gençleri ayakta alkışlandı

YENİ MESAJ / MERSİN

Mersin’de İcmal Gençlik Bölge Kampı düzenlendi. Hatay, Gaziantep, Nevşehir ve Mersin İcmal Gençliğinin katıldığı kampa ilgi yoğun oldu. Kamp sonrası bir de eğitim paneli düzenlendi. Panele katılan herkes, gençlerin konulara olan hakimiyetini hayranlıkla takip etti ve program sonunda gençleri ayakta alkışladı.

Programın sunuculuğunu Hatay gençlikten lise 1. sınıf öğrencisi Fatmanur Sayar yaptı. Lise 3. sınıf öğrencisi Esmanur Olcay’ın okuduğu Kur’an tilavetinden sonra açılış konuşmasını yapmak için kürsüye Mersin BTP İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğba Varlı geldi. Varlı konuşmasında, ev sahibi olarak 8 günlük kamp düzenlediklerini gerek milli, gerek dini, gerek kültürel eğitimlerle bu tür programların devam edeceğini söyledi.

‘Gençliğe Mesaj şiir okundu’

Panelin ilk konuşmacısı Hatay gençlikten üniversite 1. sınıf öğrencisi Ayşenur Gökkaya oldu. “İcmal Gençlik kimdir? Günümüz gençliğinin problemleri nelerdir?” konulu konuşmasında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Gökkaya, “Toplumumuzun ahvaline bir göz attığımız zaman görüyoruz ki genel manada insanlık, özel manada gençlik küresel güçlerin oyuncağı olmuş, kimliğini kaybetmiş, böylece geleceği karartılmıştır” dedi.

Programda Gaziantep gençlikten lise 2. sınıf öğrencisi Gökçen Bozkurt, Prof. Dr. Haydar Baş’ın yazdığı ‘Gençliğe Mesaj’ şiirini okuyarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu.

İkinci konuşmacı Antep gençliğinden lise 2. sınıf öğrencisi Fatma Rabia Eyercioğlu’ydu. “Ehl-i Beyt kimdir?” sorusuna cevap veren Eyercioğlu, Gadir-i Hum gerçeğini anlattığı konuşmasında çarpıcı açıklamaları delilleriyle ortaya koydu. Gaziantep gençliğinden lise 3. sınıf öğrencisi Fatma İlay Ekşi de gerçek Atatürk sunumuyla dikkat çekti ve bu konuda Prof. Dr. Haydar Baş’a teşekkürlerini iletti.

Programın son konuşmacısı Mersin gençliğinden Gizem Şahin, Milli Ekonomi Modeli (MEM) ve gençliğe yönelik projelerinden bahsederek büyük beğeni topladı.

‘İcmal Gençleri yıldız gibi parlıyor’

Programın onur konuğu BTP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı MYK üyesi Dr. Işıl Özdemir programın kapanış konuşmasını yaptı. Özdemir şu ifadelere yer verdi: “Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın ışığında yetişen aydın gençlik, Atatürkçü, gerçek Türk ve Müslüman gençliktir. Programa ev sahipliği yapan Mersin gençliğine ve çevre illerden katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Yarınlarımızı Ehl-i Beyt’in çatısında yetişen gençliğe emanet edeceğimizi görmek beni duygulandırdı ve onurlandırdı. Nasıl ki karanlık gökyüzünde bir yıldız parlarsa, İcmal Gençleri de amaçsız, hedefsiz kalmış gençlerin içinde pırıl pırıl parlıyor. Bugün bütün sular bulandırılmıştır. Gerek imani, gerek siyasi, gerek Atatürk’le ilgili, gerek sosyal konularda gençlerimize içmesi için  bulanık bir bardak  su ikram edilmektedir. İcmal gencinin ilim kaynağı Kuran-ı Kerim’dir, Ehl-i Beyt’tir yani pınarın kaynağından beslenendir. İslam’ı en güzel şekilde yaşayan gençliktir. Atatürk’ü gerçek kimliği ile tanıyan, seven, gerçek vatansever gençliktir. Sosyal ve siyasal konularda çözüme odaklı gençliktir. Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet Milli Devlet idealini benimseyen gençliktir. Gençlerimiz henüz küçük yaşlarına rağmen yaptıkları sunumlarla takdiri hak ediyorlar. Bu güzelliklerin gençlerimize aktarılmasında emeği geçen gençlik başkanlarımıza ve katılımcı gençlerimize çok teşekkür ediyorum”

Son Güncelleme: 13.02.2017 18:47
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İcmal Gençleri Ayakta AlkışlandıIcmal GençliğiMersinKampHaydar Baş
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