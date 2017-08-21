İcmal Gençliği Elazığ’da buluştu

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen İcmal Gençliği Bölge Kampı, Elazığ Merkez Köğenk (Güntaşı) Köyü “Hacı Ömer Hüda-i Baba Külliyesinde” 18-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Ankara, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay illerinden ortaokul, lise ve üniversiteden çok sayıda genç kampa iştirak etti.

Kampa katılan gençler, çok memnun olduklarını ve kampın çok güzel geçtiğini söylediler. Büyük bir coşku içerisinde geçen kampa, gelecek yıl da mutlaka katılacaklarını belirttiler.

Kamp süresince çeşitli eğlenceler, sportif etkinlikler, etüt çalışmaları, gönül sohbetleri de yapıldı. Ayrıca çeşitli konularda il gençlik başkanlarının seminer sunumları da oldu. Sunum yapan konuşmacılar slaytlar eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi.

Namaz bilgileri verildi

Birinci gün; Malatya İcmal Gençlik Başkanı Nihat Kaloğlu, namazın farzları ve sünnetlerinin neler olduğunu ayrıca gusül abdestinin farz ve sünnetleri hakkında bilgiler verdi.

Elazığ İcmal Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Baki de misafir olan katılımcılara ev sahibi olan Hacı Ömer Hüda-i Baba’nın hayatı, yetiştirdiği talebeleri ve kerametleri hakkında bilgiler verdi. Gençlerin Hacı Ömer Hüda-i Baba hakkında merak ettiği çeşitli soruları cevaplandırdı.

‘BRICS ülkeleri MEM’i uyguluyor’

İkinci gün; Gaziantep İcmal Gençlik Başkanı Galip Akdağ, Prof. Dr. Haydar Baş’ın sahibi olduğu ve uygulayıcısı olduğu Milli Ekonomi Modeli (MEM) hakkında bilgiler verdi. Dünya’da geçerliliğini yitirmiş olan kapitalizm ve sosyalizmin yerine 120’den fazla ülkede kısmen uygulandığını, BRICS ülkelerinde ise tamamen uygulandığını söyledi.

Faizsiz, tüketim endeksli, sürekli büyümeyi öngören, işsizliğe son veren, insanların karnını doyuran, iş ve aş sağlayan tek model olduğunu belirtti.

Elazığ İcmal Gençlik Başkanı Fatih Aslan ise Allah Resulü’nün (s.a.v.) tertemiz olan Ehl-i Beyt’i hakkında bilgiler verdi. Allah Resulü’nün bize kendisinden iki emanet bıraktığını birinin Kur’an-ı Kerim, diğerinin ise Ehl-i Beyt’i olduğunu, Ehl-i Beyt’le ilgili Kur’an’da onlarca ayet bulunduğunu örnekler vererek açıkladı. Ayrıca Peygamber efendimizin de Ehl-i Beyt’le ilgili yüzlerce hadisinin olduğunu ve Ehl-i Beyt’in kimlerden oluştuğunu söyledi.

Elazığ İcmal Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvık da, İmam Ali’nin (a.s.) Hilafeti ve Gadir-i Hum hutbesi hakkında açıklamalarda bulundu. İmam Ali’yi halife olarak Allah ve Allah Resulü’nün seçtiğini, Kur’an-ı Kerim ayetlerinden ve Allah Resulü’nün hadislerinden örnekler vererek, ayrıca Gadir-i Hum’da peygamberimizin uzun bir hutbe vererek İmam Ali’nin hak halife olduğunu ve hutbeyi 120 bin sahabenin dinlediğini belirtti.

Atatürk ve gençliğe verdiği önem anlatıldı

Üçüncü gün; Kahramanmaraş İcmal Gençlik Başkanı Mustafa Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gençliğe verdiği önem hakkında bilgiler verdi. Atatürk’ün kitaplarda ve basında anlatıldığı gibi olmadığını, Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in sadece gerçek Atatürk’ü anlattığını ve yakında Atatürk adlı eserinin çıkacağı müjdesini verdi.

Atatürk’ün hedefindeki gençliğin Prof. Dr. Haydar Baş’ın İcmal Gençliği olduğunu belirtti. Hatay İcmal Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Uygur da, Atatürk’ün yaptığı inkılaplar hakkında bilgiler verdi. Hatay Dörtyol Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bozdoğan ise Atatürk ve gençlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak, İcmal Gençlik Genel Başkanı Fatih İbrahim Ekinci de kapanış konuşması yaptı. Konuşmasında genel bir değerlendirme yapan Ekici, kampın gençlerin kaynaşmasında ve yetişmesinde büyük bir katkı sağladığını, Prof. Dr. Haydar Baş’ın İcmal Gençliği’nin nasıl bir gençlik olması gerektiğini tarif ettiğini anlattı.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın İcmal Gençliği Hakkındaki sözlerinden örnekler vererek; Atatürk’ün izinde, Allah Resulü’nün Ehl-i Beyt’ine sevdalı bir gençlik olması gerektiğini belirtti.

Ailelerin katılımlarıyla gençlere mangal ziyafeti verilerek, katılımcı gençlere sertifikalar dağıtıldıktan sonra bir dahaki yılda buluşmak üzere vedalaşıldı.

SAFA TERZİ / ELAZIĞ