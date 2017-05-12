İcmal Gençlik, Bolu şubesini de açtı

SELİM AYANOĞLU / BOLU





Türkiye genelinde şube sayısını hızlı bir şekilde artıran İcmal Gençlik Derneği bir şube de Bolu’da açtı. Yoğun katılıma sahne olan açılışa, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erkul ve Haydar Yıldız, İcmal Gençlik Derneği Bolu Şubesi Başkanı İsmail İnceayan, BTP Bolu İl Başkanı Mustafa Yağcı, çok sayıda İcmal Gençlik mensubu genç ve davetli katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Bolu Şubesi açılışı, Bolu şubesinin ve Türkiye’deki diğer şubelerin hayırlı olması niyetiyle kesilen kurbanın ve yapılan duaların ardından kurdele kesilmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden açılışta konuşmalara geçildi.

Yaşayan köklü medeniyetin birikimi





Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Bolu Şubesi Başkanı İsmail İnceayan, “Öncelikle fikirleriyle, duruşuyla, kimliğiyle bizlere yol gösteren İcmal anlayışının fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşayan köklü medeniyetin birikimi olan, geleceğin Türkiye’sini hazırlayan, yıkılmayan tek kale olan İcmal Gençliğinin Bolu şubesini açmaktan dolayı çok gururluyuz. İnanıyoruz ki Bolu şubemizde yapacağımız çalışmalarla birlikte gençlerimizi sahipleneceğiz ve gelecek nesillere hayırlı bir nesil bırakacağız” dedi. Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Bolu Şubesi Başkanı İsmail İnceayan, “Öncelikle fikirleriyle, duruşuyla, kimliğiyle bizlere yol gösteren İcmal anlayışının fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşayan köklü medeniyetin birikimi olan, geleceğin Türkiye’sini hazırlayan, yıkılmayan tek kale olan İcmal Gençliğinin Bolu şubesini açmaktan dolayı çok gururluyuz. İnanıyoruz ki Bolu şubemizde yapacağımız çalışmalarla birlikte gençlerimizi sahipleneceğiz ve gelecek nesillere hayırlı bir nesil bırakacağız” dedi.

Ayrıştıran değil birleştirici gençlik

BTP Bolu İl Başkanı Mustafa Yağcı ise “İcmal Gençlik Derneği’nin amacı gençlerimizin Allah’ın rızasını kazanacak faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, ayrıştırıcı değil birleştirici bir yapıda gençlerimizi bir araya getirmek, onları ailesine ve milletine bağlı hayırlı bireyler haline getirmektir. Bolu şubesi de bu amaç doğrultusunda görevini hakkıyla yapacaktır” dedi.

Hepimiz bu hayra ortak olmalıyız

Daha sonra söz alan İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yıldız da şunları söyledi: “Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bir hayra öncülük edenin, o hayır işlenmeye devam edildiği müddetçe, hanesine sevap yazılmaya devam edileceğini buyurmaktadır. Şu an gerçekleştirdiğimiz bu açılışla birlikte Bolu gençliği açısından çok önemli bir hayra öncülük edilmiş oluyor. Hepimiz bu hayra ortak olmalı ve öncülük yapmalıyız. Sadece bir veya birkaç kişinin değil, hepimizin taşın altına elimizi koymamızla gençlerimize gerekli koşulları sağlayabilir ve onların yetişmesini sağlayabiliriz.”

Gençlerimiz vaktinin çoğunu buralarda geçirmeli

Haydar Yıldız’ın ardından söz alan İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul, “İcmal Gençlik Derneği şubelerimiz mayınsız arazi gibidir. Bu sebeple şubelerimiz gençlerimizin evi gibi olmalı ve gençlerimiz vaktinin çoğunu buralarda geçirmelidir. Aksi takdirde gençlerimizi dışarıdaki tehlikelere ve fitneye karşı koruyabilmemiz mümkün olmayacaktır. Gençler, şubelerimize haftanın her günü gelebilmeli ve şubelerimizdeki olanaklardan faydalanabilmelidir. Eğer bu imkânı gençlerimize sağlayabilirsek, gençler İcmal Gençlik nefesiyle dini ve milli konularda tam donanımlı bir şekilde yetişeceklerdir” şeklinde konuştu.

Açılış davetine Düzce’den icabet eden ve konuşma yapan Gülali Keleşoğlu ise İcmal Gençlik Derneği Düzce Şubesi’nin de yakın zamanda açıldığını ve bir ilde şube olmasının gençler üzerindeki olumlu etkilerini çok net bir şekilde gördüklerini belirterek açılan Bolu şubesinin de Bolulu gençler açısından bulunmaz bir imkân olduğunu vurguladı.

Milletimizin İcmal Gençliği’ne ihtiyacı var

İcmal Gençlik Deneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici de yaptığı konuşmada, “Milletimizin İcmal Gençliği’ne kesinlikle ihtiyacı var. Bunun bilincinde olarak adımlarımızı atıyoruz. Amacımız, ülkemizin her noktasına İcmal Gençlik bayrağını dikebilmektir. Eğer bunu başarabilirsek gençlik konusunda endişemiz bitebilir. Aksi takdirde, İcmal Gençlik bayrağının olmadığı yerde gençlerimiz sahipsiz kalacak ve her türlü fitneye maruz kalacaktır. Hiçbir gencimizi fitne ortamında sahipsiz bırakma seçeneğimiz ve hakkımız yoktur. İşte bu sebeple Bolu şubemizi de açıyor olmak, Bolulu gençler açısından çok sevindirici bir olaydır.” dedi.

Ancak bilinçli gençlik tehlikeleri bertaraf edebilir