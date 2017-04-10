İcmal Gençlik Derneği Bandırma'da açıldı

YENİ MESAJ / BANDIRMA

İcmal Gençlik Derneği yeni bir şube açılışı daha gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Bandırma Şubesi açılışına, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erkul ve Emre Vona, İcmal Gençlik Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Barış Koçaş, Bandırma İcmal Gençlik Yönetiminden Hayri Abatay, İlahiyatçı-Yazar Hasan Aydın, İcmal Gençlik mensubu gençler ve çok sayıda davetli katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Bandırma Şubesi açılışı, Hasan Aydın tarafından yapılan duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle başladı. Hasan Aydın duanın ardından yaptığı konuşmada, “Nisa Suresi 85. ayette Yüce Rabbimiz “Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir.” buyurmaktadır. Bu şubenin açılışıyla çok güzel bir adım atılmış oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun ” dedi.

Bir bayrak da artık Bandırma’da dalgalanıyor

Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Barış Koçaş, “Tüm Türkiye’de hızlı bir şekilde büyüyen İcmal Gençliğinin bir bayrağını da Bandırma’da dalgalandırmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Başta İcmal Gençliğinin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Bey olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bandırma İcmal Gençliği, gençlerimizin sahiplenilmesi ve yetiştirilmesi noktasında üzerine düşeni her zaman yapmaya çalışmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir” dedi.

Bandırma İcmal Gençlik Yönetiminden Hayri Abatay ise “Bandırma Şubesi, başta Bandırma gençleri olmak üzere tüm gençlere hayırlı olsun. Gençliğin yetişmesi için, Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in gençliğe ait fikirlerini rehber edinerek var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Milli sporcu da açılıştaydı

İcmal Gençliğinde yetişen, Türkiye ve Dünya çapında şampiyonluklar elde etmiş Milli Sporcu Emre Cevahir ise “Antrenmanlar ve katıldığım turnuvalar sebebiyle çok farklı mekanlarda bulunma imkanım oldu. Özellikle başıboş bırakılan gençlerin çok kolay bir şekilde kötü alışkanlıklar kazanabildiğine şahit oldum. Bu nedenle, İcmal Gençlik Derneği gençlerimizin kendisine, ailesine ve milletine yararlı bir genç olarak yetişmesinde çok önemli bir görev sahibidir” ifadelerini kullandı.

Türk genci dış mihrakların emellerine alet olmamalı

“Gençlik, geçmişi ile bağları zayıflamış, kendi benliğini yitirmiş, isyan içinde bir hale gelmiştir” diyen İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Vona da şunları söyledi; “Bunun bilincinde olan iç ve dış odaklar, kendi emellerine alet etmek için gençleri çok çeşitli yöntemlerle yanlarına çekmektedirler. Bu sebeple, gençlerimizi dini ve milli konularda tam donanımlı hale getirip, gençlerimize arzulanan Türk Genci kimliği kazandırarak, gençlerimizin iç ve dış mihrakların emellerine alet olmayacak bireyler haline gelmesini İcmal Gençliği kendine misyon edinmiştir.”

Gençler için fedakarlık yapmak gerek

İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu tarihe kadar gençlikle ilgili her türlü organizasyonda Bandırma’nın en önlerde aşkla yer aldığına şahit olduk. Bu sebeple Bandırma’nın bizler için ayrı bir yeri vardır. Açılışını yaptığımız bu şube, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki şubeler gibi, gençlerimizin dinine bağlı, vatanına bağlı ve çevresine faydalı bir genç olarak yetişmesinde öncü olacaktır. Bunu sağlamak için de özellikle büyüklerin, zaman olarak, maddi olarak, manevi olarak gençler için fedakârlıklar yapması gerekmektedir. Ancak bu şekilde gençlerimiz ihtiyacı olan imkânlara sahip olabilecek ve gençlerimizin önü açılacaktır.”

Hukuk ve İslam dışına asla çıkmayız

İcmal Gençlik Deneği Başkanı İbrahim Fatih Ekici, “İlkini 2016 yılı Aralık ayında yaptığımız “İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı” sonrasında şube sayılarımız hızlı bir şekilde arttı, artmaya da devam ediyor. Şube sayımız şu anki sayıdan çok daha fazla olmak zorunda. Çünkü ülkemizin İcmal Gençliğine ihtiyacı var” şeklinde konuştu. İcmal Gençlik Derneği şubelerinde yapılan kültürel ve sportif faaliyetler konusunda bilgiler de veren Ekici, gençlerin yanlış yollara sapmadan yapmak istedikleri tüm faaliyetleri İcmal Gençlik çatısı altında rahatlıkla yapabileceklerini belirtti. Ekici, “İcmal Gençlik Derneği şubeleri çok şeffaf yapıya sahiptir. Yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde asla ve asla hukuk ve İslam çizgisi dışına çıkmayız. Çünkü bunlar İcmal Gençliğinin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş’ın asla taviz vermediği konulardır. Sayın Baş’ı örnek alan İcmal Gençliği de bu konularda asla taviz vermez” dedi.