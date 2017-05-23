İcmal Gençlik Derneği dalga dalga büyüyor

ERSAN İLTER / SAKARYA





Türkiye genelinde her geçen gün yeni bir şube açan İcmal Gençlik Derneği bir yeni şube de Sakarya’da açtı. Açılışa, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erkul ve Haydar Yıldız, İcmal Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Samet Kaplan, İcmal Gençlik Derneği Sakarya Şubesi’nin kurulmasında büyük emeği bulunan Mehmet Sağlam, çok sayıda İcmal Gençlik mensubu genç ve davetli katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Sakarya Şubesi açılışı, yapılan duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden açılışta konuşmalara geçildi.

‘Sakaryalı gençleri de İcmal anlayışı ile tanıştıracağız’

Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Samet Kaplan, “Diğer illerde İcmal Gençlik şubelerinin açılması ve açılış haberlerini görmemiz bizi çok heyecanlandırdı. Şubelerin peş peşe açılması hepimizi çok mutlu etti. Biz de bunun neticesinde Sakaryalı gençlerimizi İcmal anlayışı ile tanıştırmalıyız dedik. Şükürler olsun bugün açılışımızı yapıyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla gençlerimizi İcmal anlayışıyla ve Prof. Dr. Haydar Baş’ın görüşleriyle tanıştıracağız” dedi.

‘İcmal Gençliği vatanına bağlı bir gençliktir’

İcmal Gençlik Sakarya Şubesinin kurulmasında büyük emeği bulunan Mehmet Sağlam da, “Gençlik bir ülke için çok büyük bir nimettir. Gençliği olmayan bir milletin geleceğe umutla bakması asla mümkün değildir. Peki, gençliği olmamaktan kastettiğim nedir? Burada kastettiğim, genç neslin sayısal olarak az ya da çok olmasından öte; vatanına ve bayrağına bağlı yetişmiş gençliğin bulunmasıdır. İcmal Gençliği vatanına ve bayrağına bağlı genç yetiştirmeyi kendine görev edinen, yaptığı çalışmaları da Allah’ın rızasını kazanmak için yapan gençliktir” dedi.

İcmal Gençliğinde yetişen, Türkiye ve Dünya çapında şampiyonluklar elde etmiş Milli Sporcu Emre Cevahir ise şunları söyledi: “Ben de İcmal Gençliğinde yetişen bir gencim. Bizler kültürümüze, medeniyetimize ve değerlerimize bağlı olarak yetiştirildik, yetiştirilmeye de devam ediyoruz. Her manada dolu dolu yetiştirildiğimizden dolayı çevremizdeki arkadaşlarımız bizlere gıpta ile bakıyor, bizleri örnek aldıklarını söylüyorlar. Bu sebeple, İcmal Gençliği içinde yetişmek ve Prof. Dr. Haydar Baş gibi bir öndere sahip olmak çok büyük bir nasiptir.”

‘Büyük bir nasip olarak görüyorum’

Açılışa katılan iş adamı Eşref Adıgüzel de, “İcmal Gençliği ile tanışmış olmayı çok büyük bir nasip olarak görüyorum. Kendimi geçtim, çocuklarım ve neslim açısından bunu söylüyorum. Bir örnek vermem gerekirse, işler nedeniyle sık sık il dışına çıkan biri olarak evlatlarımı kime emanet edebilirim dediğimde İcmal Gençlik şubesinin olmasından dolayı gönlüm çok rahat. Şunu biliyorum ki, İcmal Gençlik şubesinde evladımı en az benim kadar hatta daha da fazla düşünen birileri var. Sakarya da bugün bu imkâna kavuştu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Daha sonra söz alan İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yıldız, “İcmal anlayışının fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatına baktığımızda; hayatı boyunca, şartlar ne olursa olsun, hak bildiğini insanlara anlattığını görüyoruz. Fikir mimarı bu anlayışta olunca, mimarın eseri olan gençler de aynı renge bürünüyor. İcmal Genci bu manada Türkiye’nin geleceği olan gençlere hakkı anlatmayı, batıl konusunda da gençleri uyarmayı kendine görev edinmiştir. Çünkü İcmal Genci söylediği sözde, yaptığı harekette ve attığı her adımda kendisine Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i rehber edinmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Birinin derdi diğerinin derdi oluyor’

Konuşmasında İcmal gencinin özelliklerini anlatan İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul da şunları söyledi: “İcmal Gencini diğer gençlerden ayıran özelliklerden biri, gençlerinin birbirleri adına dert edinmeleri, birbirlerini yetiştirmeleridir. İcmal anlayışında çekememezlik yoktur, arkadaşını kendinden çok düşünme vardır. İcmal Gençlik Derneği şubelerimize gelen gençlerimizde bunu görüyoruz. Çünkü şubelerimizde gençlerimiz bu hassasiyetle ve bu bilinçle yetişiyor. İcmal Genci için Türkiye’nin geleceği dememizin altında da bu yatıyor. Çünkü ülkemizin varlığını devam ettirebilmesi için birliğimizin sağlam olması lazım. Bu birlik de ancak İcmal anlayışıyla yetişen gençlikle sağlanabilir.”

‘Prof. Dr. Haydar Baş’tan başka çare yok’