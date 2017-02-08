İcmal Gençlik İstanbul’da buluştu

EYÜP KABİL / İSTANBUL

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen “İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı”na İcmal Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ev sahipliği yaptı. İstanbul’da düzenlenen toplantıya, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve çok sayıda İcmal Genci katılım gösterdi.





Toplantıda, İcmal Gençlik İl Şube Başkanları faaliyet raporlarını okudu. “Sosyal Medya” ve “Gençliğin Sorunlarının Çözümü” konularında oluşturulan komisyonlar sunumlarını yaptı. İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul’un yaptığı “Sosyal Medya” sunumu dikkatle takip edildi. Günümüzde gençliğin çok yoğun olarak kullandığı sosyal medyada gençleri bekleyen tehlikelere dikkat çeken Erkul, sosyal medyanın doğru kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. İcmal Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Furkan İnan ve Çanakkale İcmal Gençlik’ten Erkan Altın’ın “Gençliğin Sorunlarının Çözümü” konulu sunumları da dikkat çekiciydi.

Toplantıya katılan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, Enerji Uzmanı Fuat Şengül, Ekonomist Selim Kotil, Gazeteci-Yazar Murat Çabas gençlere önemli açıklamalarda bulundu. Selim Kotil, gençlik anılarından verdiği örneklerle gençlerin kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiğini anlattı. Ayrıca Kotil, gençlerin Prof. Dr. Haydar Baş’ı çok iyi anlamaları gerektiğini belirti.

Dr. Abdullah Terzi, İcmal Gençliğinin her manada dolu dolu yetiştiğini belirterek gençlerle gurur duyduğunu söyledi.İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençliğinin mimarı ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Haydar Baş’a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmada İcmal Gençliğinin tarifini yaptı. Ekici konuşmasında, “İcmal Gençlik fundamentalist değil dindar, şövenist değil milliyetçi, tam bağımsızlık ruhuna sahip bir gençliktir. Bu özelliklere sahip İcmal Gençlik, Türkiye genelinde yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bundan dolayı, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmesi hususunda gösterdiğiniz özveriden dolayı, İcmal Gençlik temsilcileri olarak sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

‘İcmal genci geleceğin teminatı’

İcmal Gençlik şubelerinde yapılan faaliyetler konusunda bilgi veren Ekici, “İcmal Gençlik Şubelerimiz Kur’an eğitiminden ilmi ve kültürel faaliyetlere, bağlama, gitar kursu gibi sanatsal kurslardan boks-karate gibi sportif faaliyetlere, çok sayıda etkinlik yapmaktadır. İcmal Gençliğinin ortaya koymuş olduğu çalışmalar ebeveynlerin yüzünü güldürmektedir. Gençler kendilerini ifade edebilecek imkânları şubelerimizde bulmaktadırlar. Bu manada İcmal Gençlik, geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin yetiştiği adrestir.

‘Maddeye esir olmayan, maddeyi esir alan genç’

İcmal Gençliğinin mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Bey, uzun yıllar önce yazdığı Makalat isimli eserinde genç için şu tanımı yapmıştır: “Maddeye esir olmayan, maddeyi esir alan bir genç.” İşte bu genç İcmal Gencidir. İcmal Genci maddeyi esir alan gençtir. İcmal Genci, gönlünde Allah sevgisini, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisini, vatan ve millet sevgisini iktidar eden gençtir.” dedi. İlki Ankara’da gerçekleştirilen, ikincisine İstanbul’un ev sahipliği yaptığı “İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı”, üçüncüsüne de Trabzon’un ev sahipliği yapması şeklinde oluşan fikir birliğinin ardından sona erdi.