İcmal Gençlik Safranbolu'da

YENİ MESAJ / KARABÜK

İcmal Gençlik Derneği Karabük Safranbolu Şubesi açılışı, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Açılışa, Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Er, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul, İcmal Gençlik Derneği Safranbolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda Karabük İcmal Genci katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Safranbolu Şubesi açılışı dualar eşliğinde kurdele kesilmesiyle başladı. Ardından açılış için hazırlanan pasta kesildi ve konuşmalara geçildi.

‘İcmal Gençlik insanı ilmek ilmek yetiştirir’

Açılış konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Er, “Nasıl ki içi süt dolu büyük bir tencereye bir kaşık yoğurt koyduğumuzda o süt mayalanıp yoğurda dönüşür, işte bunun gibi İcmal Gençlik de ülkemiz gençliğinin mayasıdır. İcmal Gençlik insanı ilmek ilmek işler, yetiştirir. İcmal Gençlik’te yetişen genç, acaba günaha bulaşır mıyım, batıla sapar mıyım endişesini taşır. Bu anlayış gençlerin Hak yolundan uzaklaşmasını engeller. Açılışını yaptığımız şubemizde bu muhasebeyle gençlerimize yol göstermemiz çok önemlidir. Allah açılışımızı hayırlı eylesin, katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek tüm davetlileri selamladı.

‘Gençler doğru şekilde yönlendirilmeli’

İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul da yaptığı konuşmada, “İcmal Gençlik, gençlerimizin doğru yolda doğru adımlarla ilerlemesini sağlar. İcmal Gençlik Derneği Şubeleri arasına katılan Safranbolu’da da gençlerimizi doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Gençlerimize vatanı ve milleti için hayırlı birey olmaları yolunda yardımcı olmalıyız. Allah açılışımızı hayırlı eylesin.” diyerek gençleri ve diğer davetlileri selamladı.

‘İcmal Gençlik Türkiye’nin geleceği’

Daha sonra söz alan İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, “Bizim için yapılan en güzel yatırım insana ve gençliğe yapılan yatırımdır. İcmal Gençlik merkezleri bu anlamda çok önemlidir. Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın dediği gibi İcmal Gençlik yıkılmayan tek kaledir ve Türkiye’nin geleceğidir. Allah’a şükür ki; insanlığa, vatanına, milletine, devletine hizmeti gaye eden; Türkiye’nin Yıkılmayan Tek Kalesi; İcmal Gençlik çok hızlı bir şekilde birçok ilde açılış yaparak dalga dalga yayılıyor. Gençliğin yetişmesinde önemli bir yer tutan İcmal Gençlik, onları her alanda geliştirerek donanımlı ve erdemli bir insan olması hususunda gençlerimizin yoluna ışık tutuyor. Hz. Ali’nin lakabı “Kerramallahu Veche”dir yani hiç puta tapmamış, Allah’tan başkasına yüzünü dönmemiş, dolayısıyla hiç günah işlememiştir. Bizler de gençlerimizi hiç günaha meyletmeden, günaha bulaşmadan işlemeliyiz, onları bu güzel mekânlarda büyütmeliyiz. Hz. Peygamberimiz üç şeyi yapanın amel defterinin kapanmayacağını söyler: Hayırlı bir ilim bırakanın, sadaka-i cariye yapanın ve geride hayırlı bir evlat bırakanın. Dolayısıyla hayırlı meclis burasıdır ve burası hayırlı evlat yetiştirebileceğimiz yerdir. Allah hayırlı eylesin” dedi.