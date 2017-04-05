İcmal Gençlik’ten ‘Ehl-i Beyt’ semineri

HAYDAR YILDIZ - BURAK KARATAŞOĞLU / ANKARA





İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi , her hafta düzenli şekilde sürdürdüğü seminerlere bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar Ehl-i Beyt ve 12 İmam ’ın hayatı konusunda araştırmalar yapan Dr. Abbas Kermalli “Ehl-i Beyt ve 12 İmam” konulu bir seminer verdi. Dr. Abbas Kermalli slayt eşliğinde vermiş olduğu seminerde Ehl-i Beyt mensuplarının ve 12 İmam’ın hayatlarını gençlere anlattı.

Velayet yolunun sahipleri

Kermalli şöyle konuştu: “İslam dini Rabbimizin insanlar için seçmiş olduğu son ve tek dindir. Dinimiz, nübüvvetin son temsilcisi olan peygamberimiz vasıtasıyla 23 yıl boyunca insanlığa tebliğ edildi. Peygamberimizin vefatından sonra nübüvvet yolunun sona ermesi ile birlikte yeni bir yol açıldı. Bu yol, başında Hz. Ali (k.v.)’nin olduğu ve kıyamete kadar da devam edecek olan velayet yoludur. Velayet yolu dediğimiz kıyamete kadar devam edecek yolun sahibi ise 12 İmam diye isimlendirdiğimiz, peygamberimizin nesline mensup, Allah’ın seçmiş olduğu seçkin kullarıdır.

Allah’ın seçtiği tertemiz kişiler

Kur’an-ı Kerim’e ve Hadis-i Şeriflere bakıldığında birçok ayet ve hadisin Ehl-i Beyt hakkında olduğu görülmektedir. Özellikle Tathir ayeti diye bilinen Ahzab Suresinin 33. ayetinde Ehl-i Beyt’in, Allah’ın seçmiş olduğu tertemiz kişiler olduğu belirtilmektedir. Bir diğer ayet olan Meveddet ayeti diye bilinen Şura Suresinin 23. ayetinde Ehl-i Beyt’i sevmemizin peygamberimizin ağzıyla Rabbimiz tarafından istendiğini görmekteyiz.

İslam adına ortaya konan hayatlar

Ehl-i Beyt’in ve 12 İmam’ın hayatlarını incelediğimiz takdirde, hayatlarının her döneminde zorluklarla, meşakkatlerle, çilelerle karşılaştıklarını görüyoruz. Bu seçilmiş insanlar her ne ile karşılaşmış olursa olsunlar, en ufak bir taviz vermeden İslam çizgisinden zerre şaşmamışlardır. Hatta bu seçilmiş insanlar İslam adına hayatlarını ortaya koymuşlardır. İslam’ın tarih boyunca yaşatılması ve devamı Ehl-i Beyt eliyle olmuştur. Aynı şekilde İslam’ın kıyamete kadar yaşatılması ve devamı da Ehl-i Beyt eliyle olacaktır.

Prof. Dr. Haydar Baş’a şükran borcu