‘İftarda çorbadan sonra ara verin’

Ramazan ayının ilk günlerinin vücudun alışma süreci olduğunu vurgulayan Diyetisyen Neslihan Yumakgil, su ve çorbadan sonra iftara 5-10 dakika mola vererek hazımsızlığın giderilebileceğini söyledi.

Diyetisyen Neslihan Yumakgil, Ramazan ayının ilk gününde beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayının ilk gününün vücudun alışma süreci olduğunu belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, "Vücut çok susayacak veya acıkma hissiyatında bulunacak. Bu açlık hissiyatı durum unda iftar yaparken öncelikle bir bardak su içilmelidir ama ne kadar su içersek o kadar susuzluğumuz gidecek diye bir durum yok. 1 bardak su vücuda iyi gelecektir. Suyumuzu içtikten sonra çorba ile devam edilmelidir. Daha donra iftara 5 yada 10 dakika ara vermeye çalışalım. O verdiğimiz ara midemizin hazımsızlığına iyi gelecektir. O verdiğimiz arada hazımsızlığı önlemek için rezene veya ıhlamur çayı içilebilir. Verilen aradan sonra çok ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekir" dedi.

‘İftardan 2,5 saat sonra ara öğün yapın’

İlk günlerde hafif yiyecekler yenilmesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Yumakgil, "Etli, sebzeli yemeklerin yanında yoğurt tüketilebilir. İftarlarımızda bol yeşillikli salatamız olursa susuzluk hissiyatımız azalır. İftardan 2,5 saat geçtikten sonra bir ara öğün yapılmalıdır. Vücut Ramazan ayında tatlıya fazla ihtiyaç duyar. Ramazanda sütlü tatlılar tüketilmesi daha iyi olacaktır. Sütlü tatlıların pirinç ve şeker oranı az olanı tercih etmeye çalışmak gerekir. Tatlıların yanında bitki çayları tüketebiliriz" ifadelerini kullandı.

‘Mutlaka sahura kalkın’

Ramazan ayında vücudun açlık durumuna alışabilmesi için saat 23.00 ile 02.00 arasında dinlendirilmesi gerektiğini aktaran Yumakgil, "Mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahura kalkınca özellikle vücudumuzun ihtiyacı olan 2,5 litre suyun 1 litresini sahurda tüketmeye çalışmak gerek. Sahurda peynir, yumurta, tam buğday ekmeği gibi tok tutucu besinler tercih etmeye çalışalım. Ayrıca sahurda midemizin fazla rahatsız olmaması ve susuzluk hissiyatının olmaması için yağlı ve kızartmalardan uzak duralım" diyerek bilgi verdi. İHA