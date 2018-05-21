İftarla sahur arası bol su tüketin

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nesimioğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oluşabilecek rahatsızlıklar ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi verdi. Nesimioğlu, "İslam aleminin en önemli aylarından Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Bu ayın en önemli özelliği oruç ibadetinin yerine getirilecek olmasıdır.

Bu güzel ibadeti yerine getirirken elbette sağlığımıza veya sağlığımıza zararlı olabilecek birtakım şeylerden kaçınmamız gerekir. Özellikle mevsim itibariyle günün uzun olması ve aynı zamanda hava sıcaklığının çok fazla olması bir takım sonuçlara yol açabilir. Bundan dolayı oruç tutan kişilere bizim önerebileceğimiz en önemli şey iftarla sahur arasında bol miktarda su tüketmeleridir.

Bu tüketmeyi çok ani aşırı bir şekilde değil de iftarla sahur arasında mümkün olduğu kadar azar azar, 2 litreyi bulacak şekilde tüketilmesi çok önemlidir. Tek başına su değil, suyun içerisindeki mineraller de çok önemlidir. Bu yüzden de meyve ve sebzeye ağırlık vermeleri ayrıca faydalıdır. Eğer mümkünse mutlaka sahura kalkılmalı çünkü su içme süresini, sahurdan sonra su depolama süresini arttırma açısından faydalıdır" dedi.

Sahurda ağır yiyeceklerden kaçınılmalı

Metabolik hastalıkları olan vatandaşların oruç tutmadan önce uzmanlara başvurmaları gerektiğini söyleyen Nesimioğlu, "Özellikle bizim oruç tutan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şu; böbrek hastalığı varsa, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıkları varsa mutlaka oruç tutmadan önce bu konuyla ilgili uzmana danışmaları çok önemlidir.

Çünkü susuzlukta en çok etkilenen organ böbreklerimizdir. Basit bir hata örneğin 'yok bana bir şey olmaz, ben tutarım' gibi gerekçeler maalesef çok kötü sağlık problemleriyle kişileri karşı karşıya getirebilmektedir. Bundan dolayı biz böbrek rahatsızlığı olanlara mutlaka oruç tutmadan önce bir uzman hekime görünmeleri, gerekiyorsa detaylı bir kontrolden geçmeleri gerekir. Bilindiği gibi vücut ve sağlığımız bize bir emanettir ve bunu mutlaka çok iyi bir şekilde korumamız gerekir.

Günün sıcak olmasından dolayı sahurda mümkün olduğu kadar ağır yiyeceklerden kaçınmalı, yağlı, kızartmalı, tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı. Sıcak havalarda eğer zorunlu değilse güneş altına çıkılmamalı ve fiziksel aktivitelerden uzak durmalıyız. Çünkü bunlar su kaybını arttırır ve su kaybı da en çok böbreklere zarar verir” ifadelerini kullandı.

İHA