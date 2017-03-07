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İki ayda 67 kadın öldürüldü

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İzmir Adalet Sarayı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplandı.

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İki ayda 67 kadın öldürüldü
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İzmir Adalet Sarayı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplandı. Avukat Nuriye Kadan, "2017 yılının ocak ayında 37, şubat ayında ise 30 kadın, erkekler tarafından katledildi. İstanbul ve İzmir’de iki kadın hamileyken öldürüldü. Kadına yönelik şiddette ve kadın cinayetlerinde her yıl, önceki yıllara oranla ciddi bir artış görülmektedir" dedi. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmir Adalet Sarayı C kapısı önünde toplandı. 'Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı birlikte daha güçlüyüz' yazılı tişörtleri giyen kadın avukatlar ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Erkek adalete hayır', 'Küçük yaşta evliliklere hayır', 'Haklı şiddet yoktur, şiddete hayır' yazılı pankartları taşıdı. İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan da kadın avukatlara destek için geldi. İHA
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İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
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