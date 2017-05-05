İki genç feci kazada can verdi

Edirne ’nin Keşan ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan istikametine tali yoldan seyreden Sercan Çolakoğlu (25) yönetimindeki 22 RT 796 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı’nda ana yola çıktığı sırada, Keşan istikametine seyreden Yaşar Oğuzhan (61) yönetimindeki 34 EG 2761 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, sürücü Çolakoğlu ise yanında yolcu olarak bulunan Cemal Özey (22) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Çolakoğlu ve Özey, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki arkadaşın cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Otobüs sürücüsü Yaşar Oğuzhan ise, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Sercan Çolakoğlu ve Cemal Özey’in kaza yaptığı aracın olay günü Keşan’daki bir araç kiralama firmasından kiralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüste bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. İHA